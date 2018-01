Ed Sheeran beticht van slinks kopiëren Australische hit

In de aanklacht die The Hollywood Reporter in handen heeft, schrijven de muzikanten onder meer: ,,Het kopieerwerk bestaat op veel momenten uit het woord voor woord, noot voor noot overnemen van elementen van het lied, wat duidelijk zal zijn voor de gemiddelde luisteraar."

Het is niet de eerste keer dat Ed wordt beschuldigd van het stelen van andermans muziek. In het voorjaar schikte hij in een zaak rond zijn nummer Photograph. Enkele maanden daarvoor kwam hij onder vuur te liggen omdat zijn liedje Shape Of You veel overeenkomsten zou vertonen met No Scrubs, de jaren 90-hit van TLC. De zanger koos er toen voor de drie muzikanten achter No Scrubs officieel te erkennen als medecomponisten van Shape Of You.