Echtgenoot van Gerda Havertong overleden na coronabesmetting

Gerda Havertong (72) valt van podium Ranking The Stars: ‘Ik werd pimpel­paars’

9 oktober Voor actrice en presentatrice Gerda Havertong (72) was het een maand geleden even flink schrikken tijdens opnames van het programma Ranking The Stars. Ze maakte namelijk een vervelende val op het podium, zo is vanavond te zien in de nieuwste aflevering op RTL 5. Havertong laat aan de Stentor weten dat alles goed met haar gaat. ,,Mijn entree viel in duigen, haha.”