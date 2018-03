Echtgenoot fotografeert Emily Ratajkowski bloot in bungalow

Heaven Knows What-acteur Sebastian Bear-McClard heeft zijn kersverse echtgenote, het Amerikaanse supermodel Emily Ratajkowski (26), op pikante wijze gefotografeerd tijdens een vakantie in een zonnig oord. Het stel had een fraaie bungalow met veel privacy gehuurd en daar maakte Sebastian enkele kiekjes van zijn naakte zonnende vrouw. De beauty was zó tevreden over het eindresultaat, dat ze de beelden vandaag op Instagram zette.

Emily Ratajkowski, die bij het grote publiek bekend is als sexy toplessdanseres in Robin Thickes muziekvideo Blurred Lines, geldt als één van de best verdienende schoonheden ter wereld. Ze heeft inmiddels in de Verenigde Staten onbedoeld een nieuwe plastische chirurgietrend in gang gezet. Volgens een cosmetisch arts aldaar opereert hij maandelijks zeker vijftien vrouwen die een navel zoals die van Emily willen hebben.

,,In de afgelopen vijf jaar is het aantal ingrepen meer dan verdubbeld'', benadrukte de dokter onlangs in de DailyMail. In de meeste gevallen willen zijn cliënten dolgraag een Ratajkowski-achtige navel. Wat er zo bijzonder is aan het 'buikgaatje' van de in Engeland geboren beauty? ,,Emily heeft, zoals dat heet, de ideale navel met een verticaal georiënteerde ovale vorm waardoor de buik langer lijkt en de flanken slanker.''

Overigens is lang niet iedereen onder de indruk van haar looks. Vorig jaar juli kreeg ze een golf kritiek over zich heen gekregen na een fotoshoot voor de glossy Love Magazine. Haar volgers op sociale media vonden haar veel te mager. Fans reageerden geschokt op het tengere fysiek van Emily die kort daarvoor een aantal, door Patrick Demarchelier gemaakte foto's had gedeeld waarop ze poedelnaakt te zien was. Ratajkowski heeft nooit gereageerd op de ophef.

