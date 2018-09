Eagles treden op in Ziggo Dome

The Eagles is een van de best verkopende bands uit de jaren zestig en een van de best verkopende acts aller tijden. De groep verkocht wereldwijd meer dan 150 miljoen albums en had zes nummer 1-albums. De band won zes Grammy Awards en heeft een plek gekregen in de Rock 'n Roll Hall of Fame.



Het concert maakt onderdeel uit van een tournee waarmee The Eagles veertien Europese steden aandoen. De kaartverkoop gaat volgende week vrijdag van start.