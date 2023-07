Eagles kondigen afscheidstournee aan: ‘Onze tijd heeft langer geduurd dan gedroomd’

De Amerikaanse band Eagles gaat ermee stoppen. De groep, bekend van onder meer de hits Hotel California en Take It Easy , heeft donderdag na een carrière van ruim vijftig jaar een afscheidstournee aangekondigd.

‘Onze tijd heeft veel langer geduurd dan we ooit hebben gedroomd. Maar alles heeft zijn tijd en het moment is gekomen om de cirkel te sluiten’, zo schrijven de Eagles in een verklaring. ‘We zijn momenteel bezig met het plannen van de officiële afscheidstournee.’

De tournee krijgt de naam The Long Goodbye en gaat op 7 september van start in New York. Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey zijn van de partij. Frey is de zoon van de overleden Glenn Frey, één van de oprichters van de band, en verliet de band vorig jaar na 4,5 jaar. Hij komt voor de afscheidstournee weer terug.

Stoppen

De Eagles dachten jaren geleden al na over stoppen met touren. Kort na de dood van Frey op 67-jarige leeftijd in 2016, gaf Don Henley aan dat de Eagles niet langer meer zouden optreden. Maar na een paar speciale classic rock-festivals in 2017 - Classic West en Classic East, georganiseerd door hun oude manager Irving Azoff - hervatten ze regelmatig live optredens.

De band heeft voor nu dertien steden in Amerika op de planning staan voor hun tour, maar laat ook al direct weten dat er meer data en plekken bij kunnen komen. ‘De officiële afscheidstournee bevindt zich momenteel in de planningsfase’, laten de Eagles weten. Meer data worden zo snel mogelijk aangekondigd. ‘We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien voordat we er echt mee stoppen’.

‘De Eagles hebben een wonderbaarlijke 52 jaar lange tocht gemaakt, waarin ze met liefde voor de hele wereld hebben opgetreden’, vervolgt de band. ‘We hielden de muziek levend ondanks tragische verliezen, omwentelingen en allerlei soorten tegenslagen.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: