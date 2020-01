Durf ik het aan om over Jinek te beginnen?

Begint 2020 meteen al met een dilemma. Ga ik het nu wel of niet over de uitzending van Jinek hebben? Met 1,7 miljoen kijkers was haar eerste talkshow bij RTL zonder twijfel het media-evenement van het weekend. Maar het botst wel met mijn stelregel dat ik liever niet over uitzendingen schrijf waarin ik zelf aanwezig ben.



Vandaag maak ik een uitzondering. Omdat ik het niet meer dan eerlijk vind naar de duo’s van Op1 toe, die ik deze week (natúúrlijk) ook langs de meetlat leg. Te beginnen met Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven morgen, waarbij me alvast een ding van het hart moet: in de promo’s die NPO vrijdag rond stuurde stond Erik met een c geschreven. Nogal slordig en ongeïnteresseerd naar hem toe. En het geeft wel aan wat voor een haastklus het allemaal is.



Over de eerste Jinek zijn een paar voorzichtige conclusies te trekken. De belangrijkste is dat het blijkbaar gewoon kan, naar een commerciële zender verhuizen zonder direct al je journalistieke principes overboord te kieperen. Als je maar goed onderhandelt - over reclameblokken bijvoorbeeld - je eigen producent en redactie meeneemt en je rug recht houdt. In dat geval maak je gewoon precies dezelfde show als op 1 januari 2018 en 1 januari 2019 bij de NPO. Met dezelfde mix tussen inhoud en vermaak en veelal dezelfde (zoals Hélène Hendriks en ondergetekende) of vergelijkbare gasten. En geen RTL-kijker die piept over te veel politiek of Trump.