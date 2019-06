Duncan te porren voor presentatie songfestival

Waar Duncan daags na zijn songfestivaloverwinning alles nog moest laten bezinken, heeft hij inmiddels een beetje bij kunnen komen. De zanger hield na terugkomst in Nederland één dag rust en vliegt sindsdien kriskras door Europa voor interviews. ,,Het gaat super goed", antwoordde Duncan op de vraag hoe het nu met hem gaat.

In de nabije toekomst stort Duncan, die voor zijn deelname aan het songfestival nauwelijks bekendheid genoot, zich op het schrijven van nieuw materiaal. ,,Nieuwe muziek maken", was het antwoord op de vraag wat zijn zomerplannen zijn. De 25-jarige zanger beloofde ‘snel’ nieuwe nummers op Spotify, waar tot nu toe alleen zijn songfestivalhit Arcade te vinden is.

Duncan, die dit weekeinde verschillende vragen van fans beantwoordde, liet ook weten zich te verheugen op Pinkpop. Hij is toegevoegd aan de line-up van de derde en laatste festivaldag, maandag 10 juni. Duncan hoopt ook de afsluiter van die dag, Fleetwood Mac, mee te kunnen pikken. De zanger kijkt enorm uit naar zijn clubtournee, later dit jaar, en hoopt "ooit" nog eens in de Verenigde Staten te mogen toeren.

Niet alle vragen die Duncan tijdens zijn vragenuurtje op Twitter kreeg, gingen over muziek en zijn carrière. Zo is nu ook bekend dat Duncans droomvakantie naar Mars gaat, maar ook dat hij van Griekenland houdt. Verrassend veel vragen gingen over eten. Duncan eet het liefst sushi, zijn favoriete junkfood is burgers en pizza's zonder kaas kunnen volgens de songfestivalwinnaar écht niet.