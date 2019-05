Duncan Laurence gaat samenwerken met Zweedse concurrent

De strijd tussen Nederland en Zweden was hét moment tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Duncan begrijpt de teleurstelling van de Zweedse zanger, die uiteindelijk als vijfde eindigde, dan ook enorm goed. ,,Dat is toch logisch, zijn teleurstelling na zoveel spanning.’’



De Nederlandse songfestivalwinnaar is momenteel in Duitsland voor interviews. ,,Er is nu super veel vraag. Ik vind het leuk promo's te doen en lekker veel op te treden, kom maar op!’’



De interesse van Europa merkt hij ook aan de kaartverkoop voor zijn Europese tournee. Onder meer in Londen, Keulen, München, Wenen, Hamburg en Berlijn verhuist hij naar grotere zalen en Antwerpen is aan de tournee toegevoegd.



Duncan beseft steeds meer dat hij heeft gewonnen. ,,Het begint nu allemaal een beetje te landen. Het was aanvankelijk zo'n rollercoaster van emoties. Je ziet alle jaren van werk, studeren en zingen langs flitsen. Dat is een emotioneel geheel, maar het begint langzaam te landen.’’



Door zijn volle agenda weet Duncan Laurence nog niet wanneer hij in Nederland wordt gehuldigd.