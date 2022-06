Duncan Laurence bereidt wereldtour voor: ‘India? Ja, waarom niet?’

Al drie jaar geniet Duncan Laurence (28) van het succes dat Arcade heeft. In mei 2019 won hij er het Eurovisie Songfestival mee, waarop het lied het jaar erna werd ontdekt op TikTok, het videoplatform waarop muziek soms een grote vlucht kan nemen. Arcade kwam in de Verenigde Staten als eerste songfestivallied in 45 jaar binnen in de Billboard Hot 100 en in streamaantallen is het lied de mijlpaal van een miljard al lang gepasseerd. Het was een hit van Australië tot Israël.

India

,,Afgelopen week belde mijn management me om te vertellen dat Arcade nu in India in de top 20 staat’’, zegt Duncan Laurence in Amsterdam, waar hij voor een klein gezelschap naast Arcade ook twee nieuwe liedjes akoestisch zingt. Dat management is tegenwoordig Amerikaans, de zanger wisselde van belangenbehartiger om zijn internationale ambities kracht bij te zetten.

Begeleid op alleen een gitaar zingt Laurence zijn op 5 augustus te verwachten nieuwe single Electric Life en het eveneens nieuwe Anything. Tussendoor brengt hij achter de elektrische piano een soloversie van zijn grootste hit, die hem veel bracht en nog steeds brengt. ,,Dankzij TikTok werd het een hype, normaal zijn die tijdelijk. Maar met Arcade blijft het maar gaan, dat liedje houdt nooit op. Terwijl ik het geraamte van het lied schreef toen ik nog studeerde op de Rockacademie.’’

De zanger kijkt nadrukkelijk verder dan Nederland en zelfs Europa. ,,Eind dit jaar staat mijn uitgestelde Europese tour in de agenda, maar achter de schermen zijn we al bezig met een wereldtour, waarin we ook de Verenigde Staten meenemen. En India? Ja, waarom niet?’’

De zanger woont tegenwoordig in Stockholm met zijn verloofde Jordan Garfield, een Amerikaanse singer-songwriter. Zij schreven samen het grootste deel van de nieuwe liedjes, die later gebundeld worden op een nieuw album. ,,Dat wordt nog een stuk persoonlijker dan mijn eerste, Small town boy.’’

Paniekaanval

Laurence had het lastig tijdens de lockdowns in coronatijd. ,,Ik heb bij het alternatieve songfestival in 2020 een enorme paniekaanval gehad vlak voordat ik moest optreden. Ik kon opeens niets meer. Heel lang heb ik dat gevoel gekoppeld aan optreden, dat moest ik weer overwinnen in een tijd waarin optreden niet eens mogelijk was. Dat heeft tijd gekost, maar nu ben ik daar eindelijk overheen. Nu kan ik het podium opstappen en me er thuis voelen. Voor mij hielp het om samen te wonen met Jordan. Door het schrijven van het nieuwe album hebben we elkaar beter leren kennen en hebben we elkaar kunnen helpen op allerlei mentale vlakken. Ik kan niet wachten tot het album uitkomt, het is zo recht uit het hart.’’

