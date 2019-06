Duizenden metalfans woest: headliner Manowar treedt op allerlaatste moment niet op

Het is de grootste nachtmerrie van iedere festivalorganisatie: een headliner die op het allerlaatste moment afzegt en vervolgens jouw medewerkers publiekelijk de schuld geeft van wanbeleid. Het gebeurde afgelopen weekend op Hellfest in Frankrijk, een populair metalfestival waar jaarlijks duizenden Nederlanders naartoe gaan. De Amerikaanse metalband Manowar is de boeman in dit verhaal. ,,Ik kwam helemaal vanuit Zuid-Amerika om ze te zien...’’

Hellfest Open Air is een van de grootste en meest gerenommeerde metalfestivals van Europa en vindt iedere zomer plaats in de Franse stad Clisson. Dankzij het binnenhalen van hardrocksensatie Kiss, metalgrootheid Tool en Manowar raakte Hellfest binnen mum van tijd uitverkocht. Vooral voor Manowar, een al veertig jaar oude band die relatief weinig optreedt in Europa, vlogen de kaarten als warme broodjes over de toonbank.

Haantjesgedrag

Maar het wereldwijde succes van Manowar kent ook een keerzijde. De band staat bekend om diens haantjesgedrag en kent inmiddels een waslijst aan incidenten. Nu is er dus opnieuw ophef: Manowar voelde zich afgelopen weekend totaal niet serieus genomen door Hellfest en besloot op de dag van het concert halsoverkop te vertrekken. Dat terwijl alle vrachtwagens al uitgeladen waren en Hellfest nu opeens zonder headliner zat.

In een verklaring schuift Manowar de schuld in de schoenen van de organisatie. ,,Na een voorbereiding van achttien maanden arriveerden we op het terrein van Hellfest, klaar om vandaag te spelen’’, valt te lezen. ,,De organisatoren van Hellfest beletten onze inspanningen om de epische show neer te zetten die we jullie hadden beloofd. Ondanks wat je kunt horen of zult lezen, hebben de organisatoren wel degelijk controle over de omstandigheden die onze prestaties onmogelijk maakten. We hebben altijd gevochten en zullen altijd vechten om onze fans 100 procent te geven.’’

Groter podium

Wat er precies is misgegaan op het terrein, laat Manowar in het midden. Het gezaghebbende metalplatform MetalSucks sprak met een betrouwbare bron binnen het kamp van Hellfest en stelt dat Manowar met nogal opmerkelijke eisen kwam. Zo vonden ze dat het geluid veel te zacht stond afgesteld en eisten ze ook een groter podium. Nogal opmerkelijk, omdat Kiss, Slipknot en Tool (qua status veel grotere bands) dat weekend van precies hetzelfde podium gebruik maakten.

Manowar gaat voorlopig nog niet in op de geruchten, maar verzekert de fans dat de waarheid snel boven water komt. ,,Onze Franse fans en de Franse media weten dat als Manowar naar Frankrijk komt en niet in staat is om op te treden, de fout niet bij ons ligt. Het spijt ons zeer dat jullie hierdoor nu getroffen worden. We willen dat je weet dat alles wat we doen alleen voor onze fans is. We staan niet toe dat iemand de kwaliteit van onze shows vermindert.’’

‘Grote losers’

Op sociale media wordt Manowar overladen met negatieve reacties. De meest treffende reactie is die van Michael Pearson, een groot fan van de band. ,,Ik reisde dit jaar vanuit Zuid-Amerika naar Hellfest speciaal omdat Manowar headliner was. Ik zag ze tien jaar geleden op Hellfest en het was een van de beste shows van mijn leven. Ik was al meer dan twintig jaar fan. Ik had niet blijer kunnen zijn en ben daardoor nu erg teleurgesteld dat deze diva’s het nu voor duizenden fans hebben verpest. De mannen van Manowar zijn geen koningen van de metal die het gevecht aangaan, het zijn grote losers die de zaal hebben verlaten.’’

De huidige The Final Battle-wereldtournee is naar alle waarschijnlijkheid de allerlaatste tournee van Manowar. Hierna houdt de band het definitief voor gezien.

Hellfest heeft de Zweedse powermetalband Sabaton uiteindelijk bereid gevonden om Manowar te vervangen.