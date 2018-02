Duizenden fans rouwen bij huis van overleden Bollywoodlegende

Sridevi (echte naam Shree Amma Yanger Ayyapan) was samen met haar man en dochter in Dubai voor de bruiloft van haar neef ten tijde van haar overlijden. Ze verdronk volgens BBC in haar hotelbad nadat ze tijdelijk haar bewustzijn had verloren. Haar lichaam werd gisternacht teruggevlogen in een privévliegtuig van miljardair Anil Ambani, een van de andere bruiloftsgasten.



Fans wachtten vandaag rijen dik vlakbij het huis van de actrice om onder meer bloemen neer te leggen. Een van hen was er al om zeven uur 's ochtends. ,,Het maakt niet uit hoe lang ik moet wachten, maar ik zal wachten totdat ik mijn eer kan betuigen'', zei hij met tranen in zijn ogen tegen persbureau The Associated Press. De horde fans moest op een gegeven moment door de politie in bedwang worden gehouden. Collega's van Sridevi, zoals de in het westen populaire actrice Aishwarya Rai Bachchan, kwamen even later aan en verdwenen via een aparte ingang in het huis.



Sridevi stond bekend om haar rollen in blockbusters als Chandni (Maanlicht), Lamhe (Momenten) en Mr. India. Haar laatste film kwam vorig jaar uit. In Mom speelde ze een moeder die wraak neemt na de verkrachting van haar dochter. Het was Sridevi's 300ste filmrol. Ze begon haar carrière al op jonge leeftijd. Als 4-jarige debuteerde Sridevi in de film Thunaivan. Ze was geliefd in de regio omdat ze diverse Indiase talen sprak, waaronder Tamil, Telugu en Malayalam, de talen van het zuiden. Tegen het eind van de jaren 80 groeide ze uit tot een van de meest gevraagde en meest verdienende sterren in Bollywood, een industrie gedomineerd door mannen.