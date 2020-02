Duizenden Britten woest op roddelpers na zelfdoding Love Island-presentatrice

De 40-jarige Flack was de presentatrice van het populaire programma Love Island. Zij werd zaterdag dood in haar appartement gevonden. Zij was in december gestopt met werken nadat zij was aangeklaagd voor het mishandelen van haar 27-jarige vriend met een lamp. De tabloids schreven veelvuldig over de rechtszaak, die tegen zijn wil tegen Flack werd aangespannen.



Haar dood heeft een discussie doen oplaaien over de manier waarop de roddelpers met beroemdheden omgaat in het Verenigd Koninkrijk. Flack had al vaker gemeld dat zij worstelde met depressies. Dit belette de tabloids niet om flink uit te pakken met venijnige commentaren en spotprenten rond de zaak.