Duitse tv-kok en ‘kruidenkunstenaar’ (73) valt van voetstuk: ‘Mijn levenswerk is een ruïne’

Alfons Schuhbeck (73), een van de bekendste tv-koks van Duitsland, moet ruim drie jaar de cel in. De vermaarde kookboekenauteur en ondernemer werd vanmiddag veroordeeld omdat hij op slinkse wijze ruim 2,3 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken. Hij reed met zijn carrière ‘vol gas’ een crash tegemoet, schrijven lokale media.

,,Ik weet dat wat ik deed verkeerd was’’, sprak Schuhbeck in zijn laatste woord voor de rechtszaal in München. Een medeverdachte, met wie hij tussen 2009 en 2015 de miljoenen wegsluisde in twee van zijn restaurants, kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf.

Horecaondernemer Schuhbeck, die te boek staat als een kunstenaar met specerijen, legde eerder al een bekentenis af. ,,Ik heb mezelf, mijn vrienden en kennissen en ook mijn advocaten tot het einde voor de gek gehouden omdat ik niet wilde toegeven dat mijn bedrijf was mislukt’’, zei hij volgens de Süddeutsche Zeitung. Zijn levenswerk is nu een ‘ruïne’ en als hij zijn misdaad ongedaan kon maken, deed hij het onmiddellijk.

Volledig scherm Alfons Schuhbeck (links) met Arnold Schwarzenegger in 2019. © BrunoPress/Wenn

Het Openbaar Ministerie had vier jaar en twee maanden cel geëist. Maar gezien zijn bekentenis en mooie staat van dienst vonden Schuhbecks advocaten dat een voorwaardelijke straf genoeg was. Hij opende enthousiast winkels en restaurants en vergat dan de commerciële kant, stelden ze. ,,De hoogte van de val is extreem’’, schetste een van zijn juristen.

Volledig scherm Alfons Schuhbeck in de rechtszaal vandaag. © AFP

De officier van justitie vond juist dat hij ‘zeer veel criminele energie’ had getoond, schrijft Zeit. Hij liet de medeverdachte een computerprogramma schrijven om de kassa’s in zijn restaurants te kunnen manipuleren en nam in totaal zo’n 5 miljoen euro uit de kassa. Hij reed zo ‘vol gas de crash in’ met zijn carrière, vat Der Spiegel samen.

Van de belastingschuld van 2,3 miljoen euro moet hij nu 1 miljoen terugbetalen. De kok kan nog in beroep, maar het is volgens Bunte onduidelijk of hij dat doet.

Volledig scherm Alfons Schuhbeck. © BrunoPress/Action Press

