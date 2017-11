Enige Duitse Bondgirl overlijdt op 79-jarige leeftijd

Ze werd ook internationaal bekend door rollen in de spionagefilm Topaz (Alfred Hitchcock 1969) en films naar de boeken van de Duitse schrijver Karl May zoals Der Schatz im Silbersee (1962) en Winnetou II (1964). Dor speelde sinds 1953 in vele tientallen films, toneelstukken en tv-series.



De als Kätherose Derr in Wiesbaden geboren vrouw kampte volgens Duitse media sinds ze in de zomer van 2016 in Noord-Italië ten val kwam, met ernstige gezondheidsproblemen. Ze overleed maandagavond in een verpleeghuis.