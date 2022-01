Duitse acteur en schrijver Hardy Kruger (93) overleden

Video / update Nóg een aangifte van ‘zedenfeit’ tegen Ali B, tweede zaak ‘staat los van The Voice’

Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe aangifte ontvangen tegen rapper en The Voice-coach Ali B. De aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Het gaat volgens het OM om ‘een zedenfeit'. De tweede aangifte zou los staan van de rel rond The voice of Holland.

11:21