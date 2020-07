Duffy boos op Netflix om film 365 Days: ‘Verheerlijking van ontvoering en verkrachting’

Zangeres Duffy is boos op Netflix vanwege het uitzenden van de film 365 Days . In een open brief aan Netflix-topman Reed Hastings uit ze haar ongenoegen over de film. Duffy vindt het onverantwoordelijk van de streamingdienst dat de film op hun platform te zien is. De Poolse film vertelt het verhaal van een vrouw die wordt ontvoerd en gevangengehouden door een man die haar een jaar de tijd geeft om verliefd op hem te worden.

Volgens Duffy veroorzaakt de film veel leed bij mensen die zelf iets dergelijks hebben meegemaakt. De 36-jarige zangeres maakte eerder dit jaar bekend dat zij zelf was ontvoerd en dagenlang was vastgehouden.

,,Jullie realiseren je niet hoeveel pijn 365 Days veroorzaakt bij mensen die de pijn en angsten die deze film verheerlijkt zelf hebben ervaren”, fulmineert de Britse zangeres in de brief. ,,365 Days verheerlijkt de brute realiteit van sekshandel, ontvoering en verkrachting. Dit zou niemands idee moeten zijn van entertainment, en het zou ook niet zo omschreven moeten worden of op deze manier worden gecommercialiseerd.”

Duffy, die in 2008 doorbrak met haar hit Mercy, had lange tijd nodig om haar traumatische ervaring een plek te geven en er überhaupt over te kunnen praten. Pas in april van dit jaar deelde ze haar verhaal met het grote publiek. Naar eigen zeggen was ze er zonder hulp van een psycholoog gespecialiseerd in trauma en seksueel geweld nooit doorheen gekomen.

De zangeres heeft de afgelopen maanden voor het eerst weer muziek uitgebracht: de tracks Something Beautiful en River in the Sky. Het zijn de voorzichtige eerste stapjes sinds haar single Well, well, well in 2010.