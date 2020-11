Dua Lipa geeft mysterieus concert vanuit opslagloods

necrologie Mevrouw de Bok: niet altijd Corrie van Gorps beste vriendin

24 november Corrie van Gorp, die zondag op 78-jarige leeftijd overleed, leeft voort in ieders geheugen. Vooral als het typetje mevrouw De Bok, iets wat de Rotterdamse comédienne best weleens stak, bekende ze in 2018. ,,Zouden ze weten dat ik ook naast Wim Sonneveld heb gestaan?