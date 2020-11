Drugslab-presentatrice Nellie Benner: Mijn moeder wist dat haar dood mij sterker zou maken

Door corona staat Jelle Brandt Corstius nu voor de klas: ‘Verrassend hoe leuk ik het vind’

21 november De coronacrisis noopt steeds meer mensen tot maatregelen om het hoofd boven water te kunnen houden. Een aantal vond nieuw werk in het onderwijs, onder wie journalist Jelle Brandt Corstius (42). In de actualiteitenrubriek Nieuwsuur vertelt hij hoe corona hem over de streep trok datgene te doen wat eigenlijk altijd al in zijn hoofd zat: lesgeven. Hij besloot de lerarenopleiding te gaan volgen. ,,Voor mij was corona het duwtje om dit te gaan doen.”