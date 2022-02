Dronepiloot scheert langs het randje voor tv: ‘Niet de vraag of je gaat crashen, maar wanneer’

Het lijkt zo eenvoudig: je gooit een onbemand luchtvaartuigje met camera de lucht in en hoppa, je hebt gave beelden. Zo zullen een paar cowboys het inderdaad doen – daarover later meer – maar drones gebruiken voor tv-opnames is een specialisme, weet Daniël de Ruiter, dat is omgeven met een boel regels. Hij was verantwoordelijk voor vrijwel alle dronebeelden die afgelopen mei bij het songfestival in Rotterdam werden gemaakt – weet u nog, Afrojack en nog eens 170 man op de Erasmusbrug – en heeft producties als The Passion en Scrooge op zijn naam.