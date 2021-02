Drivers License van Olivia Rodrigo blijft voor derde week Top 40 aanvoeren

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 6 februari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 18 zakkers.

37 (--) VEN VEN- Rolf Sanchez

Deze week maakt Rolf Sanchez voor de vijfde keer zijn opwachting in de Top 40 met de opvolger van Más Más Más: Ven Ven. Het is een nummer over de pijn in een relatie en de moeite die daarna volgt om alles weer te repareren. Het nummer is de voorloper van een nieuw album waar hij met onder meer Kraantje Pappie, John Ewbank en Kris Kross Amsterdam aan werkt. Ven Ven is de eerste van drie binnenkomers op nummer 37.

34 (--) LEARNING TO FLY- Sheppard

In 2014 maakten we voor het eerst kennis met Sheppard. De Australische band scoorde toen met Geronimo meteen een top 4-hit. Sindsdien is de groep er, met hits als Coming Home, Die Young en Symphony, niet meer in geslaagd op een top 10-hit te scoren. Wel wist Sheppard zich op te werken in de lijst van meest succesvolle bands uit Australië waar het bijvoorbeeld Crowded House en INXS wist te passeren. Achter 5 Seconds Of Summer is Sheppard nu de op een-na-meest succesvolle groep uit Australië. Hun vijfde Top 40-hit, Learning To Fly, is nieuw op nummer 34.

8 (13) ALS IK JE WEER ZIE- Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan, Typhoon

Van het viertal namen op Als Ik Je Weer Zie zou je verwachten dat Maan de meest recente is met een Top 40-hit. Maan stond echter in juni van het afgelopen jaar met Rode Wijn voor het laatst in de Top 40. Thomas Acda scoorde in november nog een hit met Papa Heeft Weer Wat Gelezen, het nummer dat hij met Snelle maakte. Deze week weten de vier ‘vrienden’ de top 10 te bereiken – Als Ik Je Weer Zie klimt vijf plekken naar nummer 8.

1 ( 1) DRIVERS LICENSE- Olivia Rodrigo

Vorige week bleef de complete top 7 zitten en ook deze week is het stroperig bovenin de lijst. Nu blijft de top 5 op dezelfde plek als vorige week. Daardoor staat The Business van Tiësto voor de twaalfde week in de top 3 – op nummer 3 – en zien we Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap en Pommelien nu voor de zevende keer op nummer 2. Drivers License is voor de derde achtereenvolgende week de grootste hit van ons land.

Iedere werkdag hoor je de belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 even na zessen in de Top 40 Update en vrijdag vanaf 14.00 uur is er weer een nieuwe lijst op Qmusic.

