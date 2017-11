Dries Roelvink: Tien jaar na gele zwembroek nog steeds imagodeuk

In het filmpje prijst Roelvink een internationale uitbreiding van het pechabonnement aan. Hij doet dat in een Spaanse badplaats waar een optreden in de soep dreigt te lopen door een storing van zijn auto. De commercial, zo stelt de zanger in de jongste editie van Veronica Magazine, leverde hem niet alleen geld op, maar ook negatieve publiciteit. En zelfs een berg imagoschade. Volgens hem was het een totaal verkeerde keuze in zijn leven.



,,Mijn hele carrière word ik aan dat moment herinnerd'', vertelt hij. ,,En nog steeds word ik zo aangekondigd: 'Dames en heren daar is Dries, maar hij heeft zijn gele zwembroek niet aan'.''



Sinds het gewraakte spotje voelt hij zich in zijn algemeenheid minder serieus genomen als vertolker van het Nederlandse lied. Hoewel de Speedo hem een imagodeuk bezorgde, besloot hij de gele zwembroek in 2010 toch maar weer aan te trekken. In dat jaar stond hij tijdens de Gaypride in Amsterdam in zo'n zwemslip op een boot.



,,Dat deed ik niet om de draak te steken met mezelf. Het was een idee van mijn platenlabel om een nummer één-hit te creëren. Ik zou een lintje doorknippen en liedjes zingen in ruil voor vijfduizend downloads. Het is een manier om hitlijsten te manipuleren en het lukte. Na 25 jaar stond ik op één.''