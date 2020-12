Driemaal is scheepsrecht: Ik Vertrek-stel Laurens en Brigitte emigreren wéér naar ander land

Laurens en Brigitte waren in 2016 al te zien in Ik Vertrek . Destijds pakten ze hun biezen om te emigreren naar Frankrijk. Ze vonden daar een ‘perfect pand’ om ‘hè-hè-weekenden’ te organiseren, maar hun plannen vielen in duigen omdat het stuk grond aan de buurman bleek te zijn verkocht. Het koppel besloot daarom te vertrekken naar Duitsland. Laurens, die van origine timmerman is, stuitte op een oude boerderij in De Hunsrūck waar hij zich volledig kon uitleven met de verbouwing. Toch voelde het stel zich ook hier nog niet helemaal thuis en dus werden de koffers wederom ingepakt om te emigreren naar het zonnige Spanje. Laurens en Brigitte vestigden zich in de aflevering van vanavond in bergketen Sierra de Crevillente. Het optrekje voldeed aan vrijwel alle wensen van het stel: een mooi plekje waar Brigitte haar yogalessen kan geven, een oude squashbaan waar een sportveld van wordt gemaakt en genoeg ruimte om hun zeven kippen te huizen. Er moest echter nog wel een en ander gebeuren om hun nieuwe paleisje op te knappen en de tijd tikte ondertussen snel door terwijl er over vijf weken al 12 gasten een vakantie hadden geboekt bij het stel.

Gefixt

Laurens werd aan het werk gezet om de woning klaar te maken voor de bezoekers. Hij metselde muurtjes, maakte ook voor hun honden een ruimte zodat de gasten daar geen last van zouden krijgen en ook Brigitte droeg haar steentje bij aan de verbouwing, Zo werd de roze prinsessenkamer omgetoverd tot een rustgevende ruimte met een groen kleurtje. Het klussen eiste inmiddels wel zijn tol bij Laurens, die met artritis kampt. ,,Wanneer krijg ik vakantie? En doorbetaald?”, grapte hij naar Brigitte.



Hoewel de deadline voor de bezoekers naderde, besloten Brigitte en Laurens zich erbij neer te leggen dat niet alles in een keer af zou zijn. Zo was het sportveld nog niet af en werd de grotkamer een project voor op de langere termijn. ,,Dat is ook gewoon leuk om lekker tussendoor te doen”, stelde Laurens. Het koppel had zo veel gedaan de afgelopen weken, dat ze het ook even niet meer konden opbrengen om nog meer te klussen.



Natuurlijk moesten de laatste puntjes nog op de i worden gezet voor de ontvangst van de twaalf gasten. Brigitte slaakte een zucht van opluchting. ,,Ik vind het heel leuk. Ik heb er echt zin in. Gewoon dat ik eindelijk kan doen, wat ik wil doen.”



Het harde werken van de afgelopen weken werd uiteindelijk beloond, want de vakantiegangers genoten met volle teugen van hun bestemming. Dat deed Laurens en Brigitte ook goed. ,,Ik krijg zo veel energie hiervan”, blikte Brigitte terug op de onstuimige periode. Of ze hun hele leven in Spanje blijven wonen? Dat konden ze niet met zekerheid zeggen. ,,Dat kan ook Portugal zijn. Gaan we regelen.”