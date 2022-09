Drie sterren voor Andor: afwijkende held in de Star Wars-chronologie

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de sciencefictionserie Andor .

Andor Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sciencefiction (Disney+)



Elke uithoek van het Star Wars-universum wordt inmiddels door Disney+ zo gretig afgegraasd dat het wachten is op een reeks waarin een van de vele koddige robots een levensverhaal in serievorm krijgt. De franchise van bedenker George Lucas zal ooit de geschiedenis van Hollywood ingaan als het meest uitgemolken businessmodel. Concurrent Star Trek heeft ondanks alle spinoffs op dit moment het nakijken.

In de Star Wars-stortvloed worden nu personages die eigenlijk in de films een ondergeschikte rol hadden in de schijnwerpers geplaatst. Het laatste voorbeeld betreft Cassian Andor die bekend is uit de bioscoopfilm Rogue One, niet echt een topper uit de filmreeks.

Opnieuw mag acteur Diego Luna in de huid kruipen van deze rebel met wie - zo weten de fans - het in de film niet goed afloopt. De serie met zijn achternaam Andor is dus een voorloper op deze gebeurtenissen. Andor wordt gevolgd in zijn jonge jaren waarin hij het niet zo nauw neemt met de wet, onderdelen van ruimteschepen steelt en zelfs niet terugdeinst voor moord als hij door twee ordehandhavers wordt lastig gevallen.

De eerste drie afleveringen zijn een aanloop naar waar Andor echt goed in is; spionage. Fans weten dat hij vijf jaar na deze serie in Rogue One betrokken raakt bij de aanval op het ruimtestation Death Star.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Andor © Disney+

Maar voor het zover komt is Andor opgejaagd wild die zich met schimmige praktijken in leven houdt. De kijker krijgt meer te weten over zijn achtergrond en over zijn afkomst van een onbekende planeet waar hij deel uitmaakte van een Inca-achtige gemeenschap die door een neerstortend ruimteschip bij toeval uit zijn isolement wordt gehaald.

Andor is een enigszins afwijkende held in de Star Wars-chronologie. Hij deugt wel en niet. Diego Luna had in dat opzicht een meer dankbare opdracht dan onder anderen Ewan McGregor die onlangs in de serie Obi-Wan Kenobi ondanks een veelbelovend begin beduidend minder opwindend materiaal tot zijn beschikking had.

O ja, Andor heeft ook een onvermijdelijke sidekick in de vorm van een robot die eruit ziet als een rode roterende stofzuiger. Het personage luistert naar de naam B2EMO. Als de Star Wars-uitbuiters ooit nog om een spin-off idee verlegen zitten dan zou dit een optie kunnen zijn. Of toch maar niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.