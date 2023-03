Dream Village strikt David Guetta, dj na vier jaar weer naar Nederland

Na vier jaar gaat David Guetta (55) weer optreden in Nederland. De organisatie van Dream Village, een pop- en dancefestival in Breda, heeft de Franse top-dj gestrikt als afsluiter.

Het festijn dat voor de twaalfde keer wordt gehouden, staat op 9 en 10 september gepland aan de Lage Aard in Breda. Guetta die komend weekend in Miami draait op het Ultra Music Festical, werd door het toonaangevende Britse blad DJ Mag driemaal tot populairste dj ter wereld uitgeroepen, in 2011, 2020 en 2021. Hij moest die eerste positie vorig jaar afstaan aan Martin Garrix.

In januari was op Qmusic de 3000ste aflevering van de Top 40 te beluisteren. Guetta stond bij elkaar opgeteld het langst in de lijst, namelijk 832 weken. Rihanna (600 weken) en Madonna (540 weken) volgden op gepaste afstand. Guetta was in Nederland voor het laatst te zien in de Johan Cruijff Arena op 19 oktober 2019 tijdens Amsterdam Dance Event.

In Breda sluit de Fransman Dream Village af op de dag dat op verschillende area’s pop en dance hand in hand gaan met artiesten als Afrojack, Lucas & Steve, Antoon, Maan, en Snelle optreden. De zaterdag is voor de harde dancestijlen met Sefa, Rebelion, Rooler & Frequencerz. ,,We zijn supertrots dat we David Guetta konden strikken, ook omdat hij dit jaar maar één keer optreedt in de hele Benelux. Alleen op ons festival”, aldus Arthur Vlendre namens de organisatie. De kaartverkoop voor Dream Village gaat vrijdag 31 maart van start www.dreamvillage.nl

