Drama op Coachella: medewerker overlijdt na val van 18 meter

kijkcijfers BN’ershow met Gordon en Jandino op SBS verpulverd door NPO 1 en RTL 4

10:17 De licht hysterische spelletjesavond van SBS 6 met Gordon en Jandino Asporaat is nog geen publiekstrekker voor de zender. De eerste aflevering van de Gordon tegen Dino show, gepresenteerd door Jan Versteegh, was goed voor een achttiende plek in de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek. Met 487.000 kijkers kwam de zender van John de Mol niet in de buurt van NPO 1 en RTL 4.