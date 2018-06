Drake verklapt: ik ben wél vader

De 31-jarige rapper bevestigt nu de geruchten die al tijden de ronde doen, dat hij een kind heeft verwekt bij de voormalige Franse pornoactrice Sophie Brussaux. In het nummer Emotionless verklaart de Canadees:

I wasn’t hiding my kid from the world/I was hiding the world from my kid.

Wat zich laat vertalen als:

Ik verstopte mijn kind niet voor de wereld/Ik verstopte de wereld voor mijn kind.

In een ander nummer, March 14, rapt hij over de relatie met de moeder van zijn zoon door te refereren aan Michael Jacksons Billie Jean. Hij zegt dat 'ze' niet zijn geliefde is zoals Billie Jean, maar 'het kind is van mij'. Hij heeft Brussaux slechts twee keer ontmoet, rapt hij verder. Hij vertelt hoe hij zich schaamt tegenover zijn ouders dat hij geen gezin heeft, maar is geëindigd als co-ouder.

Volledig scherm Drake in de O2 Arena. © EPA

Drake bevestigt dat zijn zoon is geboren op 11 oktober. Hij vierde een feestje in Miami toen uit een DNA-test bleek dat hij de vader was van de kleine jongen. Hij kocht direct een wiegje voor de baby, alhoewel hij zijn zoon slechts een keer heeft gezien, met kerst.

Kinderalimentatie

Ruim een jaar geleden stelde Sophie Brussaux dat Drake haar zwanger had gemaakt. Ze schakelde twee advocaten in om kinderalimentatie te krijgen. ,,Als het inderdaad zijn kind is, wat hij niet gelooft, zal hij doen wat nodig is'', reageerde Drakes manager destijds. ,,Zij is gewoon een vrouw die in een lange rij staat van vrouwen die claimen dat Drake hen zwanger heeft gemaakt.''