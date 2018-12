Dr. Love gaat ook een beetje pesten in kerstspecial

Romy Monteiro zet werk op lager pitje door gezond­heids­pro­ble­men

13:42 Romy Monteiro moet vanwege gezondheidsproblemen afzien van de tournee van haar eerste solovoorstelling All At Once. Vanwege een infectie is de 26-jarige zangeres niet in staat om aan de repetities van de show, die vanaf februari te zien zou zijn, te beginnen. Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland gemeld.