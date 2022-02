Downton Abbey op z’n Amerikaans: deze serie moet dé hit van HBO Max worden

Streaming­dienst HBO Max begint op 8 maart in Nederland

HBO Max, een van de grootste streamingsdiensten ter wereld, begint op 8 maart met uitzenden in Nederland. In het pakket zit onder meer het aanbod van filmmaatschappij Warner Bros. Films als Dune, The Suicide Squad en Tom and Jerry zijn meteen beschikbaar. Voortaan staan alle nieuwe speelfilms uit de stal van Warner Bros 45 dagen na de bioscooppremière op HBO Max.

1 februari