Down The Rabbit Hole in recordtijd uitverkocht

Hoe een tien jaar oude hit als protest­song de hitlijsten weer bestormt

Tom Odell stond met Another Love afgelopen weekend plots na tien jaar afwezigheid weer in de Nederlandse Top 40. En tussen alle kerstsongs in duikt het nummer op plek 28 op in de wereldwijde streaminglijst van Spotify. Reden hierachter? Het is de protestsong van de huidige generatie.

5 december