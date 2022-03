Douwe Bob weigert boekpresentatie radicaal-rechtse schrijver in zijn horecazaak

Lukassen, die bekendstaat om zijn radicaal-rechtse standpunten, zou maandag 14 maart zijn nieuwe boek Wees Afgrondelijk!, officieel lanceren in Wijnbar Stevig Amsterdam. Daar steekt Douwe Bob echter een stokje voor, nu hij zich heeft verdiept in de denkbeelden van de auteur.



Opmerkelijk, want op de website van het restaurant staat juist: ,,Stevig Amsterdam is een restaurant en een wijnbar waar iedereen zich thuis voelt.” Volgens mede-eigenaar Douwe Bob zitten daar wel grenzen aan.



‘Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen, maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf. Excuses’, meldt de zanger op Twitter.



In 2019 schreef Lukkassen een roman, De afrekening, waarin Nederland wordt aangevallen door moslims. Volgens de roman is er maar één oplossing: keihard ingrijpen. Lukkassen raakte in mei 2020 in opspraak toen WhatsAppberichten uitlekten waarin hij sprak over geweld tegen politieke tegenstanders.



Lukkassen doet namens FvD mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Arnhem staat hij op de tweede plaats op de kieslijst. Gisteren twitterde voorman Thierry Baudet nog enthousiast over zijn boek.