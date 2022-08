Douwe Bob dartelt rond in een luier en Soundos wordt flink beledigd

Ezra Milller wordt behandeld voor 'complexe psychische problemen’

Ezra Miller is gestart met een behandeling voor ‘complexe geestelijke gezondheidsproblemen’. Dat heeft de 29-jarige acteur uit onder meer The flash bekendgemaakt naar aanleiding van een aantal verontrustende voorvallen, waarvan de verdenking van een inbraak in de Amerikaanse staat Vermont eerder deze week de laatste was.

