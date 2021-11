Doutzen Kroes hekelt coronabeleid, maar ving wel duizenden euro's coronasteun

Dit schrijft Quote op basis van openbare gegevens van het UWV over de NOW-steun voor ondernemers. In totaal kreeg het topmodel over de vijf aanvraagperiodes 18.817 euro aan NOW-steun bijgeschreven op haar rekening. Het overgemaakte bedrag zal naar alle waarschijnlijkheid geen grote impact hebben op de bankrekening van de Friezin. Volgens de meest recente schatting van Quote ligt haar vermogen rond de 29 miljoen euro. De NOW-steun staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, en is in het leven geroepen om bedrijven met een verminderde omzet vanwege de coronacrisis een steuntje in de rug te bieden.

Twijfel

In juli vorig jaar liet Kroes na ‘urenlange research’ weten te twijfelen aan de oprechtheid van de media, farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven. Het topmodel suggereert dat zij verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden.



‘Is het gemakkelijker om een ​​door angst gedreven samenleving te beheersen?’, schreef ze in een bericht aan haar ruim 7 miljoen volgers op Instagram. ‘Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.’



Twee maanden geleden liet Kroes daarnaast weten zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’