Dotan geeft vier maanden na trollenlegeraffaire teken van leven

Volgers van Dotan reageren positief op de paar tweets die de singer-songwriter deelde. Ze wensen hem een voorspoedig herstel toe en hopen dat hij op termijn weer actief wordt op het muzikale vlak. Dotan heeft nog niet gereageerd op de reacties op sociale media. Een enkeling stelt dat de steunbetuigingen mogelijk afkomstig zijn van zijn inmiddels bewezen trollenleger: de niet bestaande volgers.



In april bleek na grondig onderzoek van de Volkskrant dat Dotan en zijn team meerdere dingen verzonnen om zijn imago op te krikken. Zo vond een ontmoeting met een gehandicapte 'superfan' nooit plaats. Ook het breed in de media uitgemeten verhaal dat Dotan in een vliegtuig naast een bewonderaar had gezeten die zijn cd luisterde maar hem niet herkende, bleek een hersenspinsel. Verder was het 'leger' vaak actief als een nummer van Dotan op de radio was geweest en werd zijn Wikipedia-pagina steeds in positieve zin aangepast door zijn toenmalige management of anderen.