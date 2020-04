Door coronacrisis ‘werkloze’ Linda de Mol: ‘Ik heb mijn hele lijf maar onthaard en gescrubd’

De Mol stelt dat, nu alle kennelijk noodzakelijke klusjes in huis en op het fysieke vlak achter de rug zijn, zo langzamerhand het moment begint te komen: wat nu? ,,Ik kan nog wel een beetje werken en ben ongeveer twee uur per dag mensen aan het bellen en mailen.” Ze vraagt zich af wat ze met de rest van haar tijd moet doen en begint zich wat bedrukter te voelen. Ernstig: ,,Het was en sombere week. Er is veel nieuws waardoor ik me grote zorgen begin te maken over hoe straks allemaal verder moet.”



Vorige week liet De Mol ook al doorschemeren dat ze de coronacrisis ervaart als ‘een rare en slechte film’. ,,Je weet niet hoe het afloopt en hoe lang het duurt. Aan de ene kant maak ik me serieus grote zorgen, over bekenden die ziek zijn, over al die mensen die het écht niet moeten krijgen, over of de zorg het wel aan kan, over wat het economisch voor gevolgen gaat hebben. Maar ik ervaar ook een enorme verbondenheid. Vrienden, collega’s, familie, buren… ik heb met iedereen – digitaal – een bijzonder contact momenteel.”