Doodgeschoten XXXTentacion zou vader worden

Love Is­land-ster Sophie Gradon (32) dood gevonden in huis ouders

21 juni Het Britse model Sophie Gradon (32), die twee jaar geleden te zien was in het realitydatingprogramma Love Island, is overleden. Gradon werd gisteravond gevonden in het huis van haar ouders in Medburn. Er is een politieonderzoek gestart om de doodsoorzaak vast te stellen.