Doodenge beelden van nieuwe Paranormal Activity film

De zevende film in de Paranormal Activity -reeks heet Next of Kin , en is een reboot van de filmreeks. De nieuwe film lijkt zich af te spelen in een afgelegen gemeenschap, waar Emily Bader na een paar jaar terugkeert. Met haar vrienden stuit ze op een mysterieuze put en vanaf dat moment gaat het van kwaad tot erger. De vriendelijke boeren gedragen zich ineens als wilde beesten en het dorp blijkt vol te zitten met onzichtbare demonen en spoken.

Waar te bekijken

In de Verenigde Staten is de nieuwe Paranormal Activity eind oktober al te zien via het streamingplatform Paramount+. De film slaat de bioscoop daar helemaal over vanwege de aanhoudende coronacrisis. In Nederland is Paramount+ nog niet beschikbaar, maar dat verandert waarschijnlijk begin 2022. Of Paranormal Activity: Next of Kin hier in de bioscoop verschijnt is nog niet bekend.