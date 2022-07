Donny Roelvink na ongeluk: ‘Het gaat goed, nog niet helemaal de oude’

recensie Gijs Naber stuntelt met dialogen van hout in doods drama The Story Of My Wife

Films moeten hun speelduur verdienen. Een lengte van drie uur en een slakkentempo hoeven geen hindernis te zijn, zolang het verhaal en de personages blijven boeien, de sfeer blijft betoveren. The Story Of My Wife is een voorbeeld van hoe het níet moet. Helaas is Neerlands acteertrots Gijs Naber daar deels schuldig aan.

27 juli