Don Diablo en Timor Steffens werken aan interactieve theatershow

Don Diablo laat over het project weten: “Het verhaal van Forever Young staat heel dicht bij me. Als artiest ervaar ik al jarenlang de lichte en de schaduwkanten van de moderne tijd. We leven in een periode waarin alles mogelijk lijkt te zijn, maar voor die eindeloze mogelijkheden betalen we de prijs van een constant aanwezige druk. De digitale revolutie biedt veel kansen, maar ook minstens evenveel uitdagingen. Mentale gezondheid is een belangrijk thema waar we met z’n allen aan moeten blijven werken. Forever Young is een next generation love story, die we verpakken in een one of a kind futuristische theatershow. We willen het publiek niet alleen raken in het hoofd maar vooral ook op een speciale plek in hun hart.”