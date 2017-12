Domien Verschuuren gespannen door metamorfose Glazen Huis

Hayley Hasselhoff in pikante lingerie om 'body positivity' aan te kaarten

11:25 Hayley Hasselhoff mag dan niet in de voetsporen van haar vader zijn getreden, ze gooit alsnog hoge ogen met haar verschijning in het Britse magazine SLiNK. Het 25-jarige plus-sizemodel is voor het eerst gekiekt in pikante lingerie. ,,We twijfelen allemaal wel eens over ons lichaam, maar we moeten het ook liefhebben."