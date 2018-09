Domien Verschuuren en verloofde zetten na elf jaar punt achter relatie

Waarom Domien en Caroline een punt achter hun relatie hebben gezet, laat Verschuuren in het midden. Wel stelt hij dat hij en Caroline terugkijken op een moeilijke tijd. Hij omschrijft de achterliggende periode en de nieuwe weg die hij en zijn ex inslaan als 'kut en super verwarrend'. ,,De afgelopen weken waren heftig en verdrietig, maar tegelijkertijd intiem en fijn. We koesteren ontelbaar veel fijne momenten en kijken terug op een heel gelukkige tijd. Deze keuze hebben we samen en met respect voor elkaar kunnen maken.''

Volgens Verschuuren was geen sprake van een onoplosbare ruzie. ,,Er is enkel liefde voor de elf jaar die we samen hebben gehad. We zijn toe aan een nieuw hoofdstuk. En hopen dat iedereen begrip heeft voor ons verdriet en ons de tijd en privacy gunt die we nodig hebben.''

Domien Verschuuren vroeg Caroline in juli 2017 ten huwelijk in Toscane (Italië). Bij een inmiddels verwijderde Instagramfoto van dat romantische moment schreef hij destijds: ,,Precies tien jaar geleden vroeg ik haar verkering. Nu, in Toscane, vroeg ik haar ten huwelijk. Tussen de tranen door zei ze ‘ja’.”

Het jawoord volgde, zo vertelde de dj ooit in een interview, op een dipje in zijn relatie met Caroline. Nadat hij door het Glazen Huis van 3FM steeds bekender werd, begon hij te twijfelen. Hij raakte een beetje van slag van de roem en beëindigde na acht jaar de relatie met zijn jeugdliefde. ,,Ik werd onrustig. Vroeg me af of er niet meer was en of ik niet meer moest experimenteren.”

Na drie maanden gescheiden te hebben geleefd, besloten de twee dat ze toch niet zonder elkaar kunnen. Anders dan Domien, rept Caroline op Instagram overigens met geen woord over de breuk. Eerder dit jaar lieten de twee weten dat ze hun bruiloft hadden uitgesteld naar 2019. Waarom dat gebeurde, liet het stel in het midden.

Sorry, Terschelling! Ik neem haar weer mee naar huis. 👩🏽🏖😍 @carolinevanzijl Een foto die is geplaatst door null (@domien) op 15 Jul 2018 om 7:32 PDT