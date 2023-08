Domien, Mattie en Marieke vliegende kieps bij nieuwe radiozender JOE die vrijdag start

HBO trekt stekker uit ‘martelpor­no’-se­rie met Lily-Rose Depp, recensen­ten hangen vlag uit

De veelbesproken HBO-serie The idol met Lily-Rose Depp en zanger The Weeknd stopt na één seizoen. Het prestigeproject was de beoogde opvolger van hits als Euphoria, maar kreeg zeldzaam harde recensies. Nu de stekker eruit is, geven recensenten een trap na: ‘Ik wou dat ik dit uit mijn geheugen kon wissen.’