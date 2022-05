Dolly Parton toch opgenomen in Hall of Fame

Musical Kruimeltje vanaf najaar in de theaters

De musical Kruimeltje is vanaf het najaar in de Nederlandse theaters te zien. Het theaterstuk over het straatschoffie Kruimeltje vertelt hetzelfde verhaal als de musical van ruim tien jaar geleden, maar is wel in een nieuw jasje gestoken. In 2011 was Kruimeltje voor het laatst in de theaters te zien.

