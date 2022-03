Dolly Parton bedankt voor Hall of Fame: ‘Ik ben het niet waard’

‘Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame’, meldt Parton vandaag in een verklaring op Twitter. ‘De nominatie inspireert mij wel om een album te maken met goede rock-’n-rollmuziek, iets wat ik altijd al heb willen doen.’



De Rock & Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland (Ohio), gewijd aan de geschiedenis van beroemde rock-’n-rollmusici. Het is niet de eerste keer dat Dolly Parton een grote prijs weigert. Oud-president Donald Trump wilde haar tijdens zijn regeerperiode de Presidential Medal of Freedom toekennen. Maar zij weigerde deze van Trump te accepteren.