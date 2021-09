Dolgelukkige Maxime Meiland: ‘Vivé is een echte slaapkop’

Maxime keek al weken uit naar de komst van de kleine. ‘Ik knap bijna’, liet ze onlangs los terwijl ze over haar dikke buik wreef. Dinsdag was het dan eindelijk zover. ,,Daar is ze dan, onze lieve Vivé. Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan”, maakte Maxime vandaag het babynieuws bekend.



De felicitaties voor het gezin stroomden binnen en daarom besloot de Meiland-telg een update te geven aan haar ruim 500.000 volgers op Instagram. ,,Hallo allemaal. Nou, onwijs bedankt voor alle lieve felicitaties, echt super schattig”, begint de 25-jarige blondine haar video. Glunderend vervolgt ze: ,,Wij zijn heel erg aan het genieten met z’n allen en ja, het is echt een slaapkop. Ze slaapt de hele dag.”



Ook kersverse papa Leroy verschijnt in beeld met een grote glimlach op zijn gezicht. ,,De héle dag”, herhaalt hij zijn vriendin, terwijl Vivé met een roze pakje aan in Maximes armen vredig ligt te slapen.