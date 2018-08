Dolgelukkige Kelly van der Veer wordt eindelijk een 'zeemeermin'

De 38-jarige brunette wist al op jonge leeftijd dat ze anders was dan de kindjes in haar omgeving. Niet alleen verlangde ze ernaar om een meisje te zijn, er speelde nog meer. Zo wilde ze zich het liefst zo diep mogelijk in de zee verstoppen als ze met haar ouders en zusje naar Zandvoort ging. ,,Als ik die rode afschuwelijke zwembroek moest dragen met dat bobbeltje erin, verstopte ik mij altijd in het water zo ver weg mogelijk van alle mensen", legt ze uit. Kelly droomde toen al weg bij het idee dat ze een zeemeermin was. Ze fantaseerde dat haar benen plaats zouden maken voor een staart. ,,Dan nam ik een duik naar de bodem en zwom met mijn benen naast elkaar als een vis door de koude stroming en als ik dan weer boven kwam voelde ik een kalmte. Een rust. Alsof het water mij troostte en ik mijn tranen door het zoute zeewater niet kon proeven."

Wens

De wens om een zeemeermin te worden, speelde niet alleen in haar jeugd. Ook op latere leeftijd bleef het idee in haar hoofd rondspoken. Bijvoorbeeld in 2001, toen ze deelnam aan Big Brother. ,,Toen ik in het huis een wens mocht doen omdat ik de populairste deelneemster was kreeg ik een complete metamorfose als zeemeermin. Oh, wat voelde ik mezelf die dag gelukkig", doet ze uit de doeken.



En nu, jaren later, wordt Kelly's droom eindelijk werkelijkheid. Het resultaat van de speciale staart, die bijna af is, deelt ze op Facebook. Kelly begrijpt maar al te goed dat haar verhaal vreemd en kinderachtig kan overkomen op de lezers. ,,Maar dat kleine jongetje wat zo verdrietig was vroeger zit nog steeds diep verstopt in mij", bekent ze. ,,Ik hoop dat dat jongetje, wat toen zo verdrietig was, eindelijk veranderd in een zeemeermin als ze na een diepe, donkere en koude duik bovenkomt met een glimlach."