'Dokter Tinus ontmoet iemand waar hij een relatie mee kan opbouwen'

Vanwaar de focus op romantiek dit seizoen?

,,In de eerste plaats om het vertrek van Jennifer Hoffman op te vangen. Een serie als Dokter Tinus kan niet zonder love interest, maar het zou te makkelijk zijn om hem al direct in de eerste aflevering aan een nieuwe vrouw te helpen. De zoektocht geeft ons als schrijvers ook de kans om nieuwe kanten van de dokter te verkennen en te zien hoe hij zich houdt in verschillende situaties. Zonder teveel te verklappen: aan het eind van dit seizoen ontdekt Tinus dat er iemand in zijn leven is waar hij een relatie mee kan opbouwen. En we hebben haar al ontmoet in het verhaal..."

Wat is de grootste uitdaging?

,,Dokter Tinus is feitelijk een medische detectivereeks: iedere aflevering is opgebouwd rond een mysterieuze ziekte of aandoening die Tinus moet zien te ontrafelen. De uitdaging is echter om die te bedenken, zeker als je zelf geen medische achtergrond hebt. Gelukkig is Mauri Smits, de beste vriendin van mijn vrouw, huisarts. Ik heb geregeld bij haar aangeklopt voor advies. Zij vertelde me dat het gros van de klachten op haar spreekuur uiteindelijk een vrij alledaagse oorzaak heeft en dat achter de complexere, vage klachten helaas vaak iets ernstigs als kanker zit. Dat leent zich niet voor een serie als Dokter Tinus waar de kwalen uiteindelijk vooral zeldzaam of raar blijken te zijn."

Welk personage is het prettigst om voor te schrijven?

,,Dat hangt van de situatie af. Het Dr. Tinus universum is zo rijk dat je altijd wel iets van jezelf of je eigen ervaringen in een verhaallijn kwijt kunt. Toch vind ik de interactie tussen Tinus en zijn assistente Kim het leukst. Die twee personages hebben zo'n natuurlijke, komische chemie dat hun scènes zich bijna vanzelf schrijven."

Denken jullie al aan een nieuw seizoen?

,,Dat is aan SBS, de kijkcijfers zijn goed maar we hebben nog niet gehoord of ze een vervolg willen. Wel hebben we onlangs al een avond heel productief gespard met Mauri en internist Max Schrijver, de vader van acteur Oren. Dat heeft een flinke medische case pool opgeleverd voor een eventueel zevende seizoen."

Wat gebeurt er vanavond?

,,Tinus wordt volledig uit zijn comfort zone gehaald als hij verzeild raakt op een dansavond voor singles. Hij blijft als laatste over en moet uiteindelijk dansen met Georgette, een kleine dame gespeeld door Tessa Jonge Poerink. Tinus laat zich nooit leiden door uiterlijkheden en de twee krijgen gaandeweg een interessant contact. Maar zij blijkt iets heel anders van hem te willen dan liefde..."

Ook maakt Georgina Verbaan haar opwachting als de schoonmaakster van dokter Tinus (zie video).

