Dokter Mary is een intrigerend personage dat voor tal van morele dilemma’s staat

Het rauwe Napels houdt kijker in de greep

Voor de liefhebber van maffiaseries en –films was Gomorra al verplichte kost. De serie is toe aan zijn vierde seizoen en ook dat stelt niet teleur. Er zijn wel dingen veranderd. Zo is Ciro di Marzio aan het slot van seizoen drie aan zijn einde gekomen en heeft zijn maffiakompaan Gennaro Savastano besloten zijn werkveld te verleggen van de straat naar projectontwikkeling. Maar nog steeds kun je niemand vertrouwen. Karakteriserend voor Gomorra is de rauwe werkelijkheid in Napels, waar als variant op een paardenhoofd bij wijze van waarschuwing twee afgehakte mensenhanden worden verstuurd. Het schakelen tussen de rivaliserende, nietsontziende wijkbendes en het ontluikende zakenimperium van Gennaro houdt de kijker in de greep en doet verlangen naar een vijfde seizoen. –Alexander van Eenennaam