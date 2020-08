Doen Ron Boszhard, Ellie Lust en Nikkie de Jager mee aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol?

UpdateHet jubileumseizoen van Wie is de Mol? staat op het punt te beginnen en de makers voeren de spanning op door 10 anonieme interviews te publiceren met de kandidaten. Daarmee kunnen molloten meteen aan de slag, want in de gesprekken zijn hints te vinden over wie de deelnemers zijn. Een ding is zeker: ze hebben allemaal al eens meegedaan aan het spelprogramma.

Het extra jubileumseizoen is opgenomen in Toscane. De kandidaten beginnen aan het spel in Val d’Orcia, een heuvellandschap ten zuiden van Siena. Op die plek kwamen de deelnemers er zelf ook pas achter met wie ze in deze speciale editie van Wie is de Mol? zitten. Anders dan voorgaande edities blijven de kandidaten voor elkaar en het publiek geheim tot het spel is begonnen.



Uit de interviews zijn telkens kleine hints te vissen. Zo vertelt de eerste kandidaat dat hij het dit keer in zijn eentje wil doen en zich niet wil laten beïnvloeden door wat anderen zeggen. Dat zou bijvoorbeeld Horace Cohen kunnen zijn die het spelprogramma uit ging, toen hij gek gemaakt werd door Soundos El Ahmadi die maar bleef beweren dat zij de Mol was. Terwijl zij zeker dacht te weten dat Patrick Stoof de Mol was.



De tweede kandidaat lijkt er op de hinten dat hij/zij uit het achttiende seizoen komt. De deelnemer zegt: ,,Mijn favoriet blijft de opdracht waar oud-Mol Jan achter de onwetende kandidaten loopt, en je bij de finale niet begrijpt dat je dit óóit hebt kunnen missen.” In het derde interview lijkt het om een snelle afvaller te gaan. Dat zou bijvoorbeeld Ron Boszhard kunnen zijn. ,,Ik wil er meer van genieten. Het is voorbij voor je het weet.”

Wraakgevoelens

Kandidaat nummer vier lijkt vol wraakgevoelens te zitten. ,,Ik hoop op een aantal specifieke kandidaten!” Terwijl de vijfde deelnemer blijkbaar niet overal even goed in was. ,,Ik hoop niet op puzzels, daar raak ik van in paniek.“ Kandidaat zes lijkt iemand met een betrouwbaar beroep (een nieuwslezer of Ellie Lust misschien?). ,,Mensen vertrouwen mij snel. Ik ben heel fanatiek en zou er alles aan doen om iedereen op een verkeerd been te zetten.”



De naam van Ellie Lust is een voor de hand liggende. Uit een social media-analyse blijkt dat Ron Boszhard, die dus ook verdacht wordt van deelname, kort achter elkaar Wie is de Mol 2020 en Lust is gaan volgen. Daarnaast is hij kort na elkaar ook acteur Tygo Gernandt, actrice Tina de Bruin en oud-winnaar Ruben Hein gaan volgen, die al eerder meededen aan het programma en dus mogelijk kunnen verschijnen in het jubileumseizoen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De zevende potentiële Mol is nog vol zelfvertrouwen over zijn vorige deelname. Dat zou kunnen betekenen dat hij of zij de vorige keer ver is gekomen. ‘Ik heb dezelfde tactiek als de vorige keer: juist op de momenten dat iemand niet weet dat je diegene observeert, observeren.’ Kandidaat acht is vermoedelijk iemand die kritiek op zijn of haar kleding te verduren kreeg. Want ‘andere kleding in m’n koffer stoppen dan de vorige keer’ is zijn/haar nieuwe voorbereiding.

Volledig scherm Ellie Lust lijkt een van de deelnemers. © AvroTros / Roland J Reinders

Fanatiek

Kandidaat negen lijkt iemand die door een slechte voorbereiding vroegtijdig zijn/haar seizoen heeft moeten verlaten . ,,De eerste keer stond ik er redelijk onbevangen in. Eigenlijk zonder duidelijke, herleidbare tactiek. Nu wilde ik meer volgens een tactiek spelen. Ik heb heel veel oude afleveringen gekeken en echt mee zitten schrijven als kandidaten hun tactieken vertelden. Daar is een hele lijst met ‘regels’ uitgekomen, die ik zou kunnen gebruiken om de Mol op het spoor te komen.” De laatste deelnemer was waarschijnlijk iets te veel haantje de voorste. ,,Minder fanatiek, beschouwender, niet steeds vooraan lopen”, is het devies voor dit seizoen.

Molloten lijken de social media-analyse ook te bevestigen, behalve de mogelijke deelname van Ruben Hein. Zo pluisde molloot Felixwidm uit dat de foto’s overheen komen met beelden uit de seizoenen. Hij deelde dit op Instagram. De kandidaten zouden dan zijn: Ron Boszhard, Tina de Bruin, Nadja Hüpscher, Nikkie de Jager, Horace Cohen, Ellie Lust, Peggy Vrijens, Tygo Gernandt, Patrick Martens en Jeroen Kijk in de Vegte.



Het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is vanaf zaterdag 5 september om 20.30 uur te zien bij AvroTros op NPO 1. Dan worden de kandidaten ook officieel bekendgemaakt. Alle interviews met de deelnemers zijn hier te lezen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze trending showvideo's: