Docuserie over Nikkie de Jager: YouTube-ster is 2,5 jaar gevolgd

Vaccin en sneltesten klinken Nederland­se artiesten ‘als muziek in de oren’

18 december Amsterdam hoopt in het voorjaar weer kleinschalige evenementen en festivals te organiseren, waarbij bezoekers via een sneltest op corona kunnen worden getest. In eerste instantie gaat het om kleine evenementen tot vijfhonderd bezoekers, maar het vooruitzicht klinkt de vaderlandse sterren als muziek in de oren.