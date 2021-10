Docuserie De kinderen van Ruinerwold wint Televizier-Ring 2021: ‘Ze zijn gehoord en gezien’

Atlete Sifan Hassan reikte de Gouden Televier-Ring uit aan drie van de kinderen van het gezin dat jarenlang onder de radar leefde in het Drentse dorpje. Samen met documentairemaakster Jessica Villerius betraden zij de bühne. ,,Mij zegt het persoonlijk dat deze mensen zijn gehoord en gezien, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat is waarom ik televisie maak; ik wil mensen een stem en gezicht geven”, aldus Villerius.

Ook dochter Mar Jan, die zichtbaar geraakt was door de winst, nam een moment om het publiek toe te spreken. ,,Dat wij hier staan, is echt te danken aan jullie. Ik word er emotioneel van. Ik vind het echt heel bijzonder dat we hier staan.”

Eindelijk André

Na jaren de prijs mis te hebben gelopen, werd André van Duin vanavond dan eindelijk bekroond met de Televizier-Ster Presentator. Daarmee liet hij Arjan Lubach en Fred van Leer achter zich. De 74-jarige presentator nam de prijs overigens niet zelf in ontvangst in Carré. ,,Ik zie het als een aanmoedigingsprijs”, liet hij in een video weten. Opvallend was dat ook Van Leer en Lubach niet aanwezig waren.

Nikkie de Jager ging er vandoor met de Televizier-Ster Presentatrice. Of de wereldberoemde YouTube-ster, die in mei dit jaar het songfestival presenteerde, op de winst had gerekend, blijft nog de vraag. ,,Ik ben even helemaal de weg kwijt”, begon ze haar speech. Die hield ze overigens kort; volgens De Jager waren haar concurrenten Marieke Elsinga en Hélène Hendriks net zo goed de winnaressen.

Eerbetoon aan Peter R. de Vries

De avond kende ook bijzonder emotionele momenten. Het eerbetoon aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die in juli overleed nadat hij op straat werd neergeschoten, raakte zowel het publiek in de zaal als de kijkers thuis diep. Een groep artiesten, onder wie Jan Dulles, Nick Schilder en Berget Lewis, zong zijn lievelingslied A whiter shade of pale. Miljuschka Witzenhausen hield het niet droog tijdens de ode aan De Vries; de misdaadverslaggever stond haar moeder Astrid Holleeder en haar tante Sonja jarenlang bij in hun verklaringen tegen haar oom Willem Holleeder.

In de categorie Televizier-Ster Acteur/Actrice was Elise Schaap de winnaar van de avond. Linda Hakeboom won met haar openhartige Linda’s Kankerverhaal de Televizier-Ster Online-Videoserie. Rob Kemps versloeg Raven van Dorst en Monica Geuze: de Snollebolles-zanger sleepte de Televizier-Ster Talent in de wacht. Hij had een belangrijke boodschap voor de jeugd: ,,Ga niet met acht blikjes Red Bul in je slaapkamer zitten de hele dag, kijk eens op Spotify. Want zoals Jacques Brel al zei: talent is zin hebben om iets te doen.”

